«Ha offeso per anni il Sud. Al Governo, ha tagliato miliardi di risorse al Mezzogiorno e ha tentato di approvare un progetto di autonomia differenziata che avrebbe rischiato di spaccare in due il Paese, penalizzando ulteriormente il Sud nella distribuzione delle risorse destinate proprio a sanità, istruzione, trasporti o infrastrutture. Ha approvato Decreti Insicurezza inutili e dannosi, senza occuparsi mai invece dei problemi reali della sicurezza urbana nei quartieri. Per questo, lo spettacolo che sta mettendo in scena in questi giorni è surreale e vergognoso». .Lo scrive su facebook il deputato campano del Partito Democratico, Piero De Luca.

«In Campania, l'amministrazione regionale ha prodotto risultati straordinari e ha evitato nei mesi scorsi una catastrofe sanitaria, lavorando con grande serietà e responsabilità. I cittadini campani hanno osservato con estremo rigore, tenacia e sangue freddo le regole di sicurezza imposte per contrastare il Covid, - aggiunge Piero De Luca - Per il parlamentare salernitano »se avessimo dato retta alla propaganda leghista avremmo rischiato un disastro sanitario. Eppure a Salvini tutto questo non interessa. Continua ad alimentare solo odio e fake news, continua a dare prova di comportamenti arroganti che addirittura negano l'esistenza del Virus, continua a non indossare la mascherina dove obbligatorio, continua a violare tutte le norme di prevenzione sanitaria, mettendo in pericolo i nostri cittadini. Lasci perdere tour estivi e propaganda nei nostri territori, abituati a fatti concreti e non a barbara demagogia. La Campania non si Lega, il Sud non si Lega e non dimentica le offese ricevute».



