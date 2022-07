Pietra colpisce auto in transito Paura a Furore per famiglia di turisti

Paura questo pomeriggio a Furore per un gruppo di turisti di nazionalità spagnola che viaggiava in direzione Positano a bordo di un'utilitaria. Improvvisamente sul parabrezza del veicolo è piombata una pietra staccatasi dalla sovrastante parete rocciosa. E solo per fortuna non ha sfondato il vetro, mandandolo soltanto in frantumi.

Il conducente del veicolo spaventato dal colpo avvertito sul vetro e dalle conseguenze subite dal parabrezza, ha perso il controllo della Fiat Panda finendo contro la montagna.

Nell'impatto il veicolo ha subito un danno alla parte anteriore mentre i bambini che erano all'interno hanno riportato qualche leggera contusione.

Sul posto oltre ai carabinieri della stazione di Amalfi, che stanno ricostruendo l'accaduto, è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha provveduto a soccorrere le persone timaste coinvolte.

Dell'accaduto è stata informata l'Anas mentre sono in corso accertamenti per individuare la zona da cui è caduta la pietra.