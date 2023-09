Pietra scambiata per teschio sul fondale, falso allarme a Minori

Intorno alle 15.00 di oggi una motovedetta ed un gommone della Guardia Costiera si sono portati a ridosso della scogliera che separa i comuni di Minori e Maiori.

Dalle prime notizie cominciate a circolare con insistenza sembrava potesse trattarsi di resti umani adagiati sul fondale.

Ad allertare la Capitaneria di Porto un giovane sub che aveva notato, poco prima, la presenza di un teschio sul fondale, poco distante dalla scogliera.

Per questa ragione è stato richiesto l'intervento immediato del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Al loro arrivo sul posto si è accertato che sul fondale c'era soltanto una grossa pietra ricoperta di flora marina che ha suggestionato il sub.

L'allarme è rientrato intorno alle 16,00.