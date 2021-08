Pietro Caruso vince la corsa a piedi nudi dalla montagna di Salvitelle

Due secoli fa correvano per prendersi gioco dei militari francesi, scalzi tra rovi e sterpaglie, senza timore per discese ripide e pietre appuntite. Ora lo fanno per la tradizione, la storia e vanno oltre la mancata organizzazione ufficiale. Sono i corridori scalzi di Salvitelle che ieri, ultima domenica del mese di agosto, hanno dato vita alla corsa a piedi nudi - vinta da Pietro Caruso - anche se non era stata organizzata ufficialmente, anche in assenza del comitato, per motivi Covid.

I corridori invece, tutti residenti nel piccolo paese del Tanagro, si sono organizzati, sono saliti sul monte - e pur senza numeri di partenza - hanno dato vita all'epica corsa che si ripete da due secoli. Il tam tam social, il passaparola tra strade e locali nei giorni scorsi, hanno fatto sì che la gente di Salvitelle sapesse e si è posizionata - con attenzione alle restrizioni anti Covid - lungo la strada per accogliere i corridori. Per applaudirli e incoraggiarli. E loro, nonostante i piedi feriti, hanno ricambiato il saluto e la devozione. Alla fine la gara - non organizzata ufficialmente ma attesa da tutti - è stata vinta dal giovane podista.