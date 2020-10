NOCERA INFERIORE. Erano stati denunciati e indagati a piede libero per detenzione di stupefacenti, invece avevano acquistato ovuli dimagranti comprati su internet. La Procura di Nocera Inferiore ha arcihviato il procedimento riguardo il sequestro di un pacco postale contenente sostanza dimagrante, ritenuto in un primo momento essere stupefacente dalla polizia. Le posizioni dei due giovani nocerini sono state riconosciute estranee ad ogni condotta illecita, mentre l'acquisto di quelle pillole ritenute sospette, in realtà era consentito. All'interno di quel plico, notato da un poliziotto in servizio per strada, c'erano 66 pallini, poi altri quattro sacchetti con 64 cerotti: tutto era finito sotto sequestro probatorio, con l'avvio contestuale di un procedimento penale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre ad una perquisizione disposta dalla Procura per i due ragazzi di Nocera Inferiore. Nelle ipotesi degli inquirenti, infatti, vi era una possibile spedizione di droga, nello specifico si pensava si trattasse di cocaina, da parte di un mittente ben individuato, in Spagna, fino alla città dell'Agro nocerino. L'accertamento risale al 18 maggio scorso. I cerotti e i "pallini" in realtà, erano dei prodotti regolarmente in commercio per uso dimagrante, prodotti all'estero e ordinati dai due ragazzi. Entrambi, poi, avevano atteso lo svolgimento delle analisi tossicologiche sul materiale, che ha fornito esito negativo. I prodotti non contenevano alcuna traccia di sostanze stupefacenti. Il lavoro del Comando provinciale di Salerno, svolto per la fase di campionamento e analisi dopo il primo rinvenimento si era concentrato sulla scatola di cartone, avvolta con del nastro da imballaggio marrone, contenente otto bustine numerate, carta bianca e sostanza solida resinosa marrone, per oltre 12 grammi complessivi.

