I Pinguini tattici nucleari al PalaSele: tutti i concerti e le date di Eboli

Saranno i Pinguini Tattici Nucleari a riaccendere le luci del palco del Palasele di Eboli: secondo il nuovo calendario del tour comunicato oggi, la band farà tappa a Eboli sabato 5 marzo 2022 (sostituisce la data del 9 ottobre 2021).

A causa delle attuali restrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e delle ultime direttive ministeriali che confermano le limitazioni delle capienze per i concerti nei palazzetti dello sport, Bpm Concerti e Trident Music hanno infatti comunicato lo spostamento del tour dei Pinguini Tattici Nucleari al 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

Sarà la prossima primavera dunque a segnare il ritorno della grande musica live al PalaSele di Eboli: un’attesissima stagione di concerti, a cura di Anni 60 produzioni, all’insegna dei grandi live in tour.

Dopo la tappa del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, il palco del PalaSele accoglierà Salmo e il suo “Flop Tour”, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà portare sui palchi dei principali palazzetti italiani tutta la carica esplosiva dell’omonimo album uscito venerdì 1 ottobre. La tappa al PalaSele di Eboli è fissata per l’8 marzo 2022. i biglietti, già disponibili su vivoconcerti.com, saranno acquistabili dalle ore 12.00 di sabato 16 ottobre 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

Riprogrammato nel 2022 il ritorno dal vivo dei Negramaro: il nuovo tour indoor, inizialmente previsto da ottobre 2021 in 15 città italiane, partirà la prossima primavera per poter assicurare la riapertura dei Palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico. L’appuntamento al PalaSele di Eboli è fissato per il 16 aprile 2022 (riprogrammazione del 18 ottobre 2021).

Rinviato al 24 aprile 2022 (data che sostituisce il 2 ottobre 2021) la tappa a Eboli del Famoso tour di Sfera Ebbasta, inizialmente programmato per settembre e ottobre 2021 annunciato in concomitanza con l’uscita in tutto il mondo del nuovo album per Island Records. Il tour, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus, sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera.

Anche l’intero tour dei Modà “Testa o Croce” previsto nel 2021 nei palasport è stato posticipato al 2022. Secondo il nuovo calendario, comunicato da Friends & Partners, il “Testa o Croce tour” si chiuderà al PalaSele il 28 maggio 2022 (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020),

Riprogrammate anche le tappe di Notre Dame de Paris: l’opera pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale sarà in scena a Eboli sabato 26 novembre 2022 – ore 16:00 e ore 21:00, e domenica 27 novembre 2022 – ore 17:00 e ore 21:00. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.