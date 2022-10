«Pink is good», a passeggio per sostenere la ricerca sul tumore

«Potere alla ricerca»: Si terrà questa mattina (inizio ore 10 Vasca Pignataro, Pagani) la passeggiata per sensibilizzare l'aiuto alla ricerca contro il tumore al seno, L'iniziativa Pitta Rosso, legata alla Fondazione Veronesi, vedrà in strada centinaia e centinaia di persone, molte delle quali donne, è stata organizzata da Noi Pagani al centro per sostenere l'iniziativa Pink is good, il progetto che si pone due grandi obiettivi: educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori.