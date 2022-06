Campagna, addio a Pio Palmieri il maestro di musica e di vita

La musica e i suoi studenti, per Pio Palmieri, dopo la sua famiglia, nulla aveva più valore di questi elementi che lo rendevano un maestro con il suo strumento musicale ed un maestro quando stava a scuola con i suoi alunni.

Una persona speciale che il destino ha voluto strappare troppo presto alla vita per un problema di salute che non gli ha dato scampo. Il professore Palmieri, di Campagna, era davvero nel cuore di tutti e lo dimostrano le tante dichiarazioni di affetto e di vicinanza che in queste ore stanno giungendo numerosissime alla sua famiglia. Ognuno ha un suo ricordo, ognuno un aneddoto, tutti un comune denominatore, la grande affabilità e bontà del maestro Palmieri.