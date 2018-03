Piogge insistenti, si allagano l'archivio e l'ufficio per i disabili

Venerdì 9 Marzo 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:27

Eboli- Tre giorni di pioggia, precipitazioni nella media stagionale. Non per il Comune, non per gli uffici a piano terra. L'acqua ha invaso le stanze dell'archivio, invasione che si ripete ormai da oltre vent'anni: "ormai siamo abituati. E' scaduto il mandato di due sindaci ma nessuno ha risolto il problema" spiegano i dipendenti.L'allagamento, questa volta, è stato più violento. A riportare danni è stato anche l'ufficio di Generoso Di Benedetto, disability manager dell'ente pubblico: "putroppo è sucesso- spiega il vicesindaco Di Benedetto- dobbiamo trovare un rimedio. L'ufficio è posizionato a piano terra, in modo che i disabili possano raggiungerlo con maggiore facilità". Al piano terra di piazza Tito Flavio Silvano, però, arriva l'acqua di via Ripa che è posizionata più in alto. "Faremo subito dei lavori per evitare che si ripeta questo disagio" promette Di Benedetto (il vicesindaco).Nel frattempo, i disabili potranno recarsi al piano di zona per denunciare i loro disagi e i loro problemi. Altra sede pubblica, senza alcun rischio allagamento. Il problema, in via Nobile, sono gli scalini. In assenza dell'ascensore, i disabili dovranno attendere i dipendenti del piano di zona all'orario di uscita o nella pausa caffè. Per raggiungere gli uffici ci vorrebbe un miracolo o l'ascensore. Dei due fenomeni, non c'è ancora riscontro empirico in città.