Venerdì 23 Febbraio 2018, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una palazzina di due piani è stata evacuata a Pagani per la pioggia. E' successo in via Filettine. L'acqua è penetrata attraverso il solaio allagando i due appartamenti superiori. Soffitto e pareti si sono ingrossati. Dal solaio si è staccato anche dell'intonaco. I vigili del fuoco, per motivi precauzionali, hanno fatto evacuare la palazzina che è occupata da quattro famiglie. Saranno effettuati dei controlli statici per verificare se le infiltrazioni hanno provocato danni alle strutture portanti.