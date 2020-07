LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dimentica inserire il freno a mano mentre va a fare la spesa e al ritorno trova l'auto in mare. E' accaduto, stamane, a, nel tratto di mare antistante la piazza del Millenario. A rendere la storia ancora più singolare, che fortunatamente non ha avuto risvolti negativi, il ritrovamento a bordo dell'auto, una volta recuperata, di un polpo. L'episodio si è verificato a metà mattinata.La sfortunata protagonist,una vacanziera, scendendo dal veicolo, ha dimenticato di inserire il freno a mano, cosicché l’automobile, a causa di una leggera pendenza, ha preso velocità, andando a finire prima sulla spiaggetta e poi in mare, tra lo stupore dei presenti. L’auto è stata recuperata poco e, tra lo stupore ancora più generale di tutti, sul lato guidatore c’era anche un polpo. «Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale – commenta il sindaco Stefano Pisani – abbiamo recuperato subito l’auto, evitando qualsiasi dispersione di liquidi in mare e preservando così di fatto le Cinque Vele».