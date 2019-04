Martedì 16 Aprile 2019, 10:41

Giovedì 18 aprile, alle ore 11.30, presso la sede del Museo Vivo del Mare di Pioppi di Pollica (Salerno), verrà inaugurato il Marine Turtle Center, centro dedicato alle tartarughe marine.Realizzato con i fondi del progetto europeo Tartalife, sarà gestito da Legambiente con la collaborazione scientifica della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Il centro sarà dotato di personale qualificato quali veterinari e biologi marini e lavorerà in rete con i pescatori per il recupero delle tartarughe che ogni anno vengono accidentalmente catturate durante le attività di pesca.Alla inaugurazione parteciperanno: Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivo del Mare; Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Tommaso Pellegrino e Gregorio Romano, rispettivamente presidente e direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Antonio Briscione, presidente del Parco Regionale Riserva Foce Sele Tanagro; Sandra Hochscheid, coordinatore della Stazione zoologica Anton Dohrn; Raffaele Esposito, presidente regionale Fiba Campania; Vittorio Rambaldo, pescatore; Michele Buonomo della Segreteria di Legambiente Campania e Antonio Nicoletti, responsabile delle Aree protette di Legambiente.Il Marine Turtle Center rappresenta il coronamento dell'impegno portato avanti sino ad oggi dal Museo e da Legambiente per la salvaguardia delle tartarughe marine, ma soprattutto un punto di partenza per una sfida ancora più operativa ed efficace per proteggere la biodiversità del nostro mare.