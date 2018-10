Martedì 9 Ottobre 2018, 18:43

ANGRI - Calcinacci giù da un fabbricato di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari, paura in via Lazio ad Angri. A segnalare l'accaduto all'ufficio tecnico dell'ente sono stati gli agenti della polizia locale. Insieme ai pezzi di intonaco si è staccata anche la guaina posta a copertura del tetto dell'edificio. Così nei confronti dell'istituto il sindaco Cosimo Ferraioli ha emesso un provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità, chiedendo che il fabbricato venga messo subito in sicurezza. In particolare dovrà essere rifatta la copertura per evitare infiltrazioni alle abitazioni sottostanti.