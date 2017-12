Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 14:58

SARNO - Piovono di nuovo calcinacci nel cuore del centro storico di Sarno, pronti provvedimenti contro il proprietario dell'abitazione. Ed è allarme per lo stato in cui versano diversi edifici. È accaduto ancora, intorno alle 14, e stavolta ad essere interessata è stata via San Francesco di Paola. Caduti calcinacci e pezzi di intonaco da un palazzo che sporge sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a verificare lo stato dei luoghi, ad interdire la zona per metterla in sicurezza. Non è purtroppo la prima volta che accade. Da tempo tutta l'area del centro storico cittadino, a pochi passi dalla casa comunale, è oggetto di interventi emergenziali dei caschi rossi e dei vigili urbani per cedimento di intonaci. Era accaduto pochi giorni fa ed oggi la scena si è ripetuta. È allarme ed i residenti hanno chiesto, già più volte, una verifica soprattutto degli appartamenti disabitati ai piani superiori di diverse strutture obsolete. Richiesto un intervento urgente di mappatura dei rischi e di opere di messa in sicurezza dell'intera area.