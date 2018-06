Sabato 9 Giugno 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 08:02

Divieto di balneazione: il sindaco Vincenzo Servalli chiude la piscina comunale, dopo aver ricevuto una comunicazione dall’Arpac. Le analisi, eseguite nei giorni scorsi, hanno ravvisato che le acque dell’impianto sportivo in via Palumbo sono inquinate e dunque sarebbe alto il rischio di infezioni. Il primo cittadino, come indicato dalla stessa agenzia regionale per l’ambiente, ha ordinato la chiusura immediata della piscina.L’Arpac ha anche notificato alcune prescrizioni consistenti in interventi di manutenzione che il gestore dovrà effettuare per ottenere la riapertura dell’impianto. Come spiegato dallo stesso primo cittadino, l’Arpac ha inviato a mezzo posta elettronica una comunicazione in cui spiegava che le analisi effettuate sulle acque della piscina comunale hanno indicato un livello di inquinamento (la presenza di microorganismi) non accettabili e pertanto la piscina doveva essere chiusa immediatamente. Servalli non ha perso certo tempo ed ha emesso nella stessa giornata di ieri l’ordinanza di chiusura. La motivazione è chiara e lascia pochi dubbi: rischio elevato per la salute pubblica. «L’utilizzo della piscina – si legge nell’ordinanza - sarà consentito solo per il ripristino delle condizioni di conformità a quanto prescritto in materia dalla normativa vigente».