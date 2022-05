Pisciotta, esemplare di squalo pescato tra lo stupore dei presenti

Un grosso esemplare di squalo Capopiatto è stato pescato nelle acque del Cilento. Questa specie, conosciuta anche con il nome di pesce vacca, è molto diffusa nel mar Mediterraneo e può raggiungere i 5,4 metri di lunghezza. L’esemplare è stato catturato a largo del borgo di Marina di Pisciotta e portato nel porticciolo tra lo stupore dei presenti.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Medusa corona, scoperta nuova creatura nelle acque della California PRIMO PIANO Squalo nuota a pochi metri dalla riva in Calabria: paura tra i...

Il colore varia dal rossastro al marrone fino al nero. La specie vive soprattutto negli oceani. Si trovano in tutto il globo in acque tropicale e temperate. Questo squalo, anche se normalmente è molto lento nei movimenti, è in grado di rapidi scatti per inseguire e catturare la preda.