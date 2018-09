Pisciotta, vasto incendio nella notte

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura nella tarda serata di ieri. Un incendio è divampato in località Valle a Pisciotta. Le fiamme, per fortuna, hanno colpito una zona dove non vi erano abitazioni, distruggendo però alberi e sterpaglie.Ingenti i danni al patrimonio naturalistico; sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuocodel distaccamento di Policastro Bussentino, il personale del Gruppo Lucano di Centola e i volontari della Protezione Civile di Pisciotta.Le squadre hanno impiegato alcune ore prima di avere la meglio sul fuoco. Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio; probabile che la sua origine sia dolosa.