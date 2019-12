Finisce a processo con rito immediato per l’accusa di detenzione di armi il nocerino 32enne D.C. , accusato di detenzione illegale di una pistola revolver, arma clandestina con matricola abrasa, con quattro cartucce, detenzione di munizionamento e l’ulteriore accusa di riciclaggio della stessa arma rinvenuto in suo possesso. I fatti risalgono al 29 giugno scorso, quando l’uomo fu trovato in possesso dell’arma, con l'arresto in flagranza di reato eseguito dai carabinieri.



Le indagini avevano rinvenuto il ferro in località Starza, a Nocera Superiore. A contribuire alla scoperta fu lo stesso indagato, con la pistola nascosta in un casolare in abbandono, custodita in un borsello a tracolla nero. Nel casolare c’erano anche un casco nero e un casco semintegrale.



L’indagato aveva offerto la sua collaborazione alle forze dell’ordine, spiegando però di non aver mai usato l’arma. A nulla sono valse le sue spiegazioni, con la triplice accusa mossa dalla procura di Nocera Inferiore, collegate all’arma e alle munizioni, detenute contestualmente. Nello specifico, si trattava della contestazione di porto d’armi in luogo pubblico, con la pistola revolver a canna basculante, con tamburo a cinque camere in calibro 380 long revolver, clandestina e non identificabile perché marca e modello erano irrintracciabile e irrilevabili a causa di abrasione e successiva cromatura. Il giovane è finito a giudizio senza il passaggio dell’udienza preliminare, con la richiesta della procura del processo con rito immediato. © RIPRODUZIONE RISERVATA