Pistolettate ad Eboli tra spacciatori di stupefacenti

Pistolettate ad Eboli tra pusher. La notizia è trapelata nelle ultime ore e bande rivali di spacciatori si sarebbero affrontate nella zona della ex 167 alla periferia della città.

Si trattarebbe di regolamenti di conti tra spacciatori rivali che ormai da tempo si affrontano per "marcare" le piazze di spaccio di stupefacenti. Molte persone avrebbero udito i colpi di pistola e sono state allertate le forze dell'ordine. Del resto non è la prima volta che nella zona ex 167 sono stati esplosi colpi di pistola da malviventi contro gruppi rivali. Negli scorsi mesi, senpre nella zona ex 167, furono sparati colpi di pistola contro un'automobile.