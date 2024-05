Cane aggressivo, interviene il Comune con un’ordinanza di tutela. Accade a Nocera Inferiore, dopo la segnalazione di alcuni residenti riguardo un pitbull, di proprietà di una famiglia residente nel centro cittadino. L’animale, nelle settimane scorse, avrebbe aggredito altri cani e azzannato anche i proprietari, che cercavano di dividerli.

La segnalazione è giunta ai carabinieri, così come al servizio veterinario dell’Asl. Il Comune, a riguardo, ha emesso così un’ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica, che impone al proprietario di avviare un percorso di recupero comportamentale dell’animale. I risultati della terapia eseguita da un medico veterinario, specialista in medicina comportamentale, dovranno poi essere certificati agli enti preposti. Gli stessi proprietari, inoltre, quando si conduce il cane a passeggio, dovranno adottare ogni necessaria precauzione per evitare che lo stesso possa mordere le persone, a tutela dell’incolumità delle stesse (il guinzaglio non più lungo di 1,5 metri, oltre all’uso obbligato e costante della museruola).

Nel provvedimento viene anche richiesta la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane, che non dovrà essere condotto, infine, in spazi pubblici e comuni dove ci sono persone di età minore. Qualora qualcuno di questi provvedimenti non sarà adottato, i proprietari dell’animale rischiano una denuncia all’autorità giudiziaria.

La decisione dell’ente sembra, oggi, quanto mai attuale visto quanto accaduto a Campolongo, ad Eboli, qualche settimana fa. Alla fine di aprile, infatti, due esemplari di pitbull hanno aggredito ed ucciso un bambino di appena 15 mesi.