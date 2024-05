Disegnatori, pittori, suonatori. E l’immancabile arrotino. Attività vietate e soggette all’autorizzazione comunale per l’esercizio sul territorio comunale. La nuova bozza del regolamento di Polizia urbana, oggetto di un intenso approfondimento da marzo a oggi in sede di commissioni consiliari, porta all’attenzione altre importanti novità. Nei prossimi anni, secondo quanto prescrive l’articolo 9 del regolamento, saranno ancor di più disciplinate le attività classificate come «mestieri di girovaghi». Al comma 1 del suddetto articolo si legge che «l’esercizio di mestiere girovago, quali disegnatore, pittore, scrittore, narratore, rigattiere, acrobata, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi è soggetto ad autorizzazione da parte degli organi comunali». Quindi servirà l’autorizzazione comunale per effettuare l’attività itinerante di cantante, pittore, suonatore ma anche di mestieri artigianali come l’arrotino. Al comma 2 si chiarisce anche che le attività sopra citate quando comportano «l’utilizzazione di attrezzature che occupino il suolo pubblico», sono soggette «alla relativa disciplina di concessione ed al pagamento del relativo canone».

Il nuovo regolamento di polizia urbana, atteso da un ventennio, è atteso adesso all’approvazione in consiglio comunale dopo il rinvio di quasi due mesi fa per opportuni approfondimenti. Altre attività sono invece espressamente vietate in città. Dopo la stretta sul sesso “privato” e domestico che causa disturbo oltreché violazione della decenza e del decoro condominiale, entra finalmente nel regolamento il divieto di concordare prestazioni sessuali in mezzo alla strada: lo dice l’articolo 8 della bozza del regolamento al comma 1, dove si legge che «a garanzia della sicurezza stradale, all’interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l’arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio». Resta salva la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Linea dura contro gli accattoni definiti «molesti» specie in prossimità degli incroci e nei parcheggi pubblici, nonché contro la presenza di questuanti a vario titolo che si avvalgano di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi, spesso fraudolenti, per destare l’altrui pietà. «È inoltre vietata – si legge nella bozza in possesso del Mattino - l’attività di accattonaggio attraverso l’utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia». La multa per i clienti del sesso in strada ammonta a 200 euro, come per gli accattoni molesti.

Dalla questione regolamento di polizia urbana, alla lotta contro tavolini e musica selvaggia nella movida. Nei giorni scorsi agenti della polizia municipale di Salerno, diretti dal comandante Rosario Battipaglia, congiuntamente a personale della Questura di Salerno della divisione di Polizia amministrativa, diretta dal primo dirigente, Immacolata Acconcia, hanno effettuato diversi controlli nei locali della movida, per reprimere il fenomeno della vendita di alcol ai minori e contrastare la diffusione sonora molesta o non conforme, oltre a verificare il rispetto delle occupazioni di suolo pubblico, a mezzo di tavolini e sedie, alle autorizzazioni rilasciate dal Comune.

All’esito dei controlli sono stati sanzionati un locale in zona Torrione e uno al Corso Vittorio Emanuele, entrambi per occupazione di suolo pubblico superiore alla superficie consentita dalle autorizzazioni esibite; sempre in un locale del centro città è stata accertata e contestata la violazione per diffusione sonora non conforme a quanto previsto dalla perizia fonometrica esibita dal titolare dell’attività.