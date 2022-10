Più bus per gli studenti pendolari dalla Costiera e verso l'Università

Un piano straordinario di viabilità a tutela degli studenti pendolari per tutto l'anno scolastico e accademico. È quanto la Regione ha annunciato nell'ambito del tavolo prefettizio tenutosi ieri per fronteggiare le criticità relative al sistema dei trasporti degli studenti salernitani. L'inizio anno scolastico e accademico è stato contrassegnato da non poche difficoltà. Disagi si sono registrati in Costiera Amalfitana per tanti ragazzi rimasti a piedi a causa dei pochi bus messi a disposizione. Stessi disservizi da e per l'Università di Fisciano per gli studenti più grandi. Invece nelle scuole del capoluogo molti presidi sono stati costretti a concedere autorizzazioni per l'ingresso a scuola posticipato anche di venti minuti. Una situazione monitorata attentamente dal prefetto, Francesco Russo, che ha intenso venire incontro ai 16mila studenti pendolari del salernitano convocando Regione Campania, Ufficio scolastico, enti locali e rappresentanti delle aziende di trasporto. In arrivo un piano di implementazione delle corse da metà novembre per arginare i disagi registrati nelle ultime settimane di ottobre e settembre.

«L'obiettivo fa sapere il Prefetto Russo deve essere quello di assicurare con ogni sforzo possibile il valore del diritto allo studio e tutelare i nostri ragazzi, che finalmente tornano alla vita in senso pieno e in comunità dopo un lungo e difficile periodo di pandemia». Al tavolo prefettizio era presente anche il provveditore Mimì Minella, per monitorare attentamente le necessità segnalate dai singoli istituti per poi sottoporle alla valutazione di Prefettura e aziende di trasporto: i presidi stanno segnalando le criticità che saranno oggetto di interventi specifici di potenziamento delle corse. In risposta all'emergenza fa sapere la Prefettura - sono stati immediatamente attivati i servizi aggiuntivi a supporto della Costiera e incrementate le corse verso l'Università di Fisciano e al ritorno, in modo da permettere ai ragazzi di poter partecipare alle lezioni sin dal primo mattino nonché di rientrare a casa anche nelle ore serali. Su entrambi i fronti nonché sulla direttrice a sud del capoluogo, in particolare verso Battipaglia, si sta continuando a lavorare per individuare ulteriori soluzioni. Importante l'annuncio della Regione in sede di tavolo istituzionale che varerà un piano straordinario di viabilità che possa prendere avvio dopo la metà di novembre e tutelare gli studenti per tutto l'anno scolastico e accademico in corso. Inoltre, già dal prossimo 3 novembre, saranno implementate ulteriormente le corse sulle criticità che stanno via via emergendo, tra cui la direttrice tra l'Università e Montecorvino Pugliano.

