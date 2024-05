Continua il lavoro degli uomini della Squadra mobile del vicequestore Gianni Di Palma per analizzare ad ampio raggio le immagini delle telecamere e cercare elementi che possano aiutare a capire chi siano i componenti della banda della «spaccata» che nella notte tra domenica e lunedì ha agito ben cinque volte, mettendo a segno solo due colpi. Intanto sotto il profilo investigativo, è stato completato da parte dei dipendenti di Banca Sella l’ammontare del bottino: 26mila euro. E di ordine pubblico si è discusso anche nella riunione di ieri in prefettura, dopo il tavolo tecnico convocato dal prefetto Francesco Esposito, durante il quale si sono analizzati gli episodi criminali avvenuti in città e si è deciso di incrementare il coordinamento, per altro già esistente tra le sale operative delle diverse forze di polizia. Ma, soprattutto, saranno potenziate le presenze nella zona orientale e in quella industriale delle pattuglie anche attraverso un modello fluido che consentirà in tempi rapidi lo spostamento delle diverse auto di bandiera, in servizio in altre zone del territorio, nei quartieri di recente finiti nelle mire dei ladri. Il tutto secondo un piano che verrà modulato nelle prossime ore e sperimentato già a partire da questo fine settimana.

Ricordiamo che i colpi sono stati cinque. Solo due andati a segno, quello alla Banca Sella (appunto) e ad un tabacchi di via Leucosia. Falliti quelli ad un supermercato, alla galleria Mediterranea e ad un negozio all’interno di Porta di Mare. Il gruppo potrebbe non essere di Salerno e la polizia sta verificando proprio se, nei giorni precedenti, ci siano state strane presenze in quella zone (magari le cui figure sono state catturate dalle immagini delle telecamere) che potrebbero essere andate ad eseguire un sopralluogo.

LA SEDUTA

Quella di ieri in Prefettura è stata, fondamentalmente, una riunione tecnica (difatti per il Comune di Salerno era presente l’assessore Paola De Roberto) per analizzare il progetto stilato dal Comune di Salerno assegnatario dei fondi del ministero dell’Interno per un potenziamento delle misure di sicurezza nel triennio 2024-2026. Un progetto per il quale l’amministrazione cittadina otterrà 114mila euro per ciascuno dei tre anni. Ovviamente è previsto un potenziamento del sistema di videosorveglianza e un potenziamento della sala operativa della polizia municipale (cosa questa che potrebbe rasserenare i rapporti tra sindacato di categoria e amministrazione comunale). Sotto osservazione sopratutto la tecnologia che verrà utilizzata a garanzia della sicurezza. Un occhio di riguardo anche alla mediazione giovanile e scolastica con l’attivazione di aree di incontro sicuro tra i ragazzi con programmi per inculcare loro la cultura della legalità. Un progetto la cui fattibilità è stata analizzata dai tecnici e dalle forze dell’ordine e per il quale arriverà, anche in questo caso nelle prossime ore, il via libero definitivo.

LA FOTOGRAFIA

Diversi gli episodi che si sono verificati in città nelle ultime settimane: dai furti in appartamenti, ai negozi ma, sicuramente, l’episodio più rilevante è stato quello dell’accoltellamento sul lungomare il primo maggio scorso tra una folla di persone e famiglie a passeggio. Un episodio sul quale l’attenzione della polizia resta alta sia per capire il reale movente che potrebbe esserci dietro, sian per aprire uno squarcio di luce sul mondo degli immigrati e delle loro attività, spesso non leciti. Su questi aspetti le forze dell’ordine sono a lavoro senza trascurare alcun minimo dettaglio. Il sindaco in mattinata era stato abbastanza cauto: «Non è una situazione particolarmente allarmante se ci guardiamo intorno - aveva detto Vincenzo Napoli - ma è la situazione di insicurezza percepita che va trattata».