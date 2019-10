Quattro coltellate, una sola fatale, al cuore. È morto così Francesco De Santi, il pizzaiolo di 33 anni, colpito domenica notte a Capaccio Paestum da Vincenzo Galdoporpora, 25 anni. La conferma è arrivata ieri mattina dall’autopsia eseguita nell’obitorio dell’ospedale di Eboli dove la salma era stata portata dopo l’omicidio. Nel tardo pomeriggio il feretro è arrivato nella chiesa di Santa Maria Assunta a Licinella dove oggi alle 10.30 si svolgeranno i funerali. Ieri sera a Torre di Mare, la contrada in cui Francesco viveva e dov’è avvenuto l’omicidio, si è svolta una fiaccolata in suo ricordo. La fiaccolata, a cui hanno preso parte tantissime persone, è partita dal bar Budda, dove si è consumato il delitto, ed è proseguita fino alla chiesa di Licinella. Durante il corteo, in testa al quale sfilava uno striscione con la scritta «Una sola parola: ergastolo», è arrivato il carro con il feretro di Francesco.

Intanto si fa sempre più chiara la ricostruzione dell’omicidio. Francesco De Santi ed Enzo Galdoporpora, ‘o brasiliano, come viene chiamato (la madre è brasiliana), si sono incontrati al bar Budda e hanno iniziato a litigare fino ad arrivare allo scontro fisico. La discussione è iniziata a causa di un’aggressione compiuta da Galdoporpora alcuni mesi fa contro un altro ragazzo ed è andata via, via degenerando. Dopo essere stati divisi dagli altri ragazzi presenti, Galdoporpora è andato via e la cosa sembrava essere finita lì. Invece dopo un po’ di tempo è ritornato, ha tirato fuori un coltello e ha colpito Francesco De Santi quattro volte: alla schiena, sotto l’ascella, al braccio e al petto. La ferita al braccio indicherebbe che ha cercato di difendersi, di fermare il suo aggressore, prima che gli sferrasse l’ultimo, fatale, fendente al cuore.

