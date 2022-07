Pizzeria incendiata a Battipaglia: scattano le indagini della polizia

Una pizzeria è stata incendiata la scorsa a Battipaglia. L'episodio è accaduto verso le quattro, in via Ripa, in pieno centro. Le fiamme hanno mandato in frantumi la vetrata dell'entrata della pizzeria e tavoli e sedie all'interno del locale.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere il rogo mentre gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio che è doloso.