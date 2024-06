Per costringere le vittime a versare la retta al clan non esitavano a ricattarle: se l’imprenditore non pagava, gli avrebbero rapito il figlio e, per rendere più concreta quella minaccia, gli uomini del clan non avevano timore a mettere la vittima direttamente in contatto con il capo del sodalizio: una videochiamata dal carcere con Rosario Giugliano, all’epoca detenuto dietro le sbarre della casa circondariale di Siracusa, poteva essere sufficiente a far capire a tutti chi comandava nell’Agro nocerino sarnese. C’è anche questo nell’ordinanza di custodia cautelare redatta dal gip del tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo che, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Elena Guarino formulata anche grazie alle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, ha decapitato un’organizzazione criminale operante nei territori di Pagani, San Marzano sul Sarno, Scafati e comuni limitrofi dell’Agro, facendo finire in manette 23 persone, tra cui un imprenditore di Nocera, che avevano monopolizzato i settori chiave del malaffare: dalle estorsioni allo spaccio di droga fino alle rapine e alla detenzione e al porto illegale di armi. I dettagli dell’operazione – che collegandosi a quella scattata nel dicembre 2022 nei confronti di diversi appartenenti ai clan camorristici “Fezza – De Vivo” e “Giugliano”, non può affatto dirsi conclusa anche a causa dei continui mutamenti degli scenari criminali dovuti alle scarcerazioni per fine pena degli antichi elementi apicali della “Nuova Famiglia” – sono stati resi noti ieri nel corso di una conferenza stampa alla presenza del capo della Procura di Salerno Giuseppe Borrelli; del vicario Luigi Alberto Cannavale; del comandante dei carabinieri di Salerno, il colonnello Filippo Melchiorre; del questore Giancarlo Conticchio; del capo della squadra Mobile, vicequestore Gianni Di Palma e del comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, Gianfranco Albanese.

e il minorenne «traditore»

GLI ARRESTATI

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Felice Aquino, 52 anni di Boscoreale e Domenico Galasso 62 anni, residente ad Angri ritenuti dalla Procura vertici del clan ed accusati entrambi di associazione per delinquere di stampo mafioso. La stessa accusa è formulata a carico di Francesco Buono, di San Marzano sul Sarno; Carlo Cordiano, di Pagani; Gennaro Cirota, di Pagani; Gianluca Tortora, di Castellammare di Stabia; Giuseppe Nappo, di Poggiomarino; Francesco Vastola, di Poggiomarino (unico degli indagati per il quale è stata applicata la misura cautelare dei domiciliari); Alfonso Manzella di Pagani e per l’imprenditore Stefano Gambardella di Nocera Inferiore ritenuto dagli inquirenti elemento indispensabile per «consentire le infiltrazioni nel comparto industriale di Fosso Imperatore», imprenditore ed ex dirigente della Nocerina. Ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma senza l’accusa di associazione, anche per i sarnesi Carmine e Marco Amoruso; per Emanuele Amarante, di Nocera; Salvatore Casillo, di Pagani; Vincenzo Confessore, di Pagani; Daniele Confessore, di Pagani; Andrea De Vivo, di Pagani; Giuseppe D’Auria di Sant’Antonio Abate; Francesco Fezza, di Pagani; Francesco Formisano, di Poggiomarino; Nicola Francese, di Pagani; Salvatore Tommaso Iervolino di Poggiomarino e Diego Pagano di Boscoreale.

LE INDAGINI

Tra gli episodi ricostruiti dalla Procura grazie alla fitta attività di indagine, svolta anche attraverso il prezioso apporto dei tre collaboratori di giustizia Rosario Giugliano, Giovanni Orefice e Raffaele Carrillo, sono senza dubbio le estorsioni (le più consistenti quelle ai danni di un imprenditore di San Marzano sul Sarno e dell’amministratore di una ditta di onoranze funebri costretti a versare la somma di 70mila euro al clan) gli affari più redditizi del clan. Tante le vittime: l’ordinanza fotografa quella che appare a tutti gli effetti un’economia «malata» così come è stata definita dal capo della Procura di Salerno Giuseppe Borrelli.