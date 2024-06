Pretendeva il pizzo da alcune prostitute, affinchè lavorassero tranquille: condannato a 5 anni di carcere. Diventa definitiva la pena per F.R., 63enne nocerino, giudicato colpevole per tentata estorsione oltre che per tentata rapina, aggravate dal metodo mafioso. L’imputato era stato assolto in primo grado poi era arrivato il ricorso della procura, che aveva ottenuto la condanna. Quindi il ricorso in Cassazione della difesa, rigettato dai giudici. I fatti risalgono al 2015, a Nocera Superiore, il periodo nel quale i carabinieri individuarono e arrestarono l’uomo, in regime di domiciliari, già volto noto agli uffici perchè ritenuto vicino al clan «Pignataro-Prudente».

I militari avevano raccolto le testimonianze di alcune donne della zona, che lavoravano sia in strada che in casa. Le due denunciarono di essere state avvicinate, più volte, da alcuni soggetti che si spacciavano per «capi» della zona o quali referenti della criminalità organizzata. Le ragazze sarebbero state anche aggredite, affinchè pagassero 200 euro per continuare a prostituirsi. Spesso, chi intimidiva le ragazze si spacciava per cliente, allo scopo di passare inosservato per poi trovarsi faccia a faccia con ognuna di loro. Attraverso la raccolta di elementi e testimonianze, gli inquirenti risalirono al 63enne, accusato - in concorso con un complice mai identificato - di ripetute intimidazioni e violenze fisiche a danno di alcune prostitute. La sentenza di assoluzione di primo grado era stata ribaltata dai giudici d’appello. Il primo giudizio, infatti, non aveva trovato alcun riscontro sull’effettiva identità e responsabilità del 63enne, quale autore delle pretese estorsive. Le due vittime, che vivevano a Mantova e Pordenone, si erano d’un tratto allontanate senza possibilità di essere più rintracciate.

Tuttavia, nell’appello della procura, l’accusa spiegò che le due erano state sottoposte alla visione di un album fotografico, riconoscendo l’attuale imputato come colui che si era recato presso l’appartamento, in entrambi i giorni in cui erano state avanzate le richieste estorsive, con tanto di minacce. Da qui, il tribunale ritenne le versioni delle due pienamente attendibili, nonostante la deposizione di un testimone e le verifiche dei dati relativi ai tabulati telefonici del cellulare dell’imputato spingessero verso altra direzione. Le due ragazze avevano denunciato i fatti dopo l’ingresso dei carabinieri nel loro appartamento.

La Cassazione ha confermato anche l’aggravante mafiosa, rigettando il secondo motivo della difesa e spiegando che non è «necessario che l’agente appartenga effettivamente ad un’associazione mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o minaccia assumano veste mafiosa nel senso che evochino un’intimidazione più penetrante, tipica del sodalizio criminale».