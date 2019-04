Martedì 2 Aprile 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 06:25

È entrato all’interno del centro polisportivo Donato Vestuti, in pieno centro a Salerno, pretendendo il pagamento di 2 euro da un allenatore di pugilato che stava facendo lezione ad un gruppo di sportivi (tra adulti e bambini). Non contento del rifiuto, il nigeriano Henry Hogo, avrebbe persino pronunciato minacce di morte infastidendo anche le persone che erano presenti nel centro polisportivo. Evidentemente lo straniero, che dopo la convalida dell’arresto avvenuta ieri è rinchiuso nel carcere a Fuorni, non si era reso conto di trovarsi di fronte ad una persona che non si sarebbe piegata alla richiesta di denaro: infatti l’allenatore ha immediatamente chiamato il numero di emergenza allertando così l’intervento delle forze dell’ordine. Ma lo straniero ha afferrato un mattone che era per terra lanciandolo contro l’allenatore che, per fortuna, è riuscito a schivare il colpo: ne è nato così un inseguimento, dettato dalla volontà di allontanare l’extracomunitario dal centro sportivo, e poi una breve colluttazione (con l’extracomunitario che tenta di prendere a calci l’allenatore e quest’ultimo che para i colpi grazie alla perfetta forma fisica) terminata con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. A quel punto Henry Hogo, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, per sfuggire alle forze dell’ordine, ha colpito i carabinieri con violente gomitate ai fianchi ma alla fine è stato ammanettato e portato in caserma.