© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mille euro per poter spacciare a Nocera Inferiore . Vi è l’ipotesi di una sorta dida pagare per poter smerciare droga dietro la richiesta di rinvio a giudizio della procura nocerina per due persone. A rischiare il processo sono il 39enne Michele Cuomo, che l’Antimafia considera a capo di un gruppo criminale, e Francesco Gambardella, ragazzo di 27 anni. I due sono accusati di estorsione in concorso nei riguardi di Nicola Masturzo, a sua volta coinvolto di recente in una maxi indagine sullo spaccio cittadino.L’episodio, datato il 2 maggio scorso, è stato stralciato dall’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Angelo Rubano, che coinvolse otto persone con accuse di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nell’indagare su quel filone, i carabinieri intercettarono Nicola Masturzo, qui parte offesa, lamentare il pagamento di una grossa cifra in contanti: «La tangente che sto subendo pure a casa. Mi stanno facendo l’estorsione questi a casa mia. Tengo ottocento euro ci salviamo. Tangenti, tangenti, che ho pagato già». L’ipotesi della procura è la seguente:. La sua è tra le posizioni principali del filone generale, che ha già visto richieste di giudizio immediato per otto degli indagati.La contestazione fu già oggetto di una valutazione del gip, in fase preliminare, che non ritenne sufficienti gli elementi per emettere una misura cautelare per Cuomo e Gambardella, qui accusati in concorso. I due furono infatti solo iscritti nel registro degli indagati. In seguito, le posizioni di entrambi furono stralciate. La procura ha ora chiesto per entrambi il rinvio a giudizio, con fissazione dinanzi al gip, per l’udienza preliminare, il prossimo 30 gennaio 2020. In quella sede, il giudice valuterà gli elementi dell’accusa per sostenere la sua tesi, tutta da dimostrare, prima di fissare il dibattimento o decidere per un non luogo a procedere.