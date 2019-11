© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pizzo sulla sosta a piazza Ferrovia, a Salerno : si è aperto con la deposizione di cinque automobilisti il processo a carico deicon l’accusa di estorcere l’obolo agli automobilisti. Ieri, davanti ai giudici della terza sezione penale, hanno sfilato i primi testimoni, quelli chiamati a ricostruire il clima messo in piedi dai parcheggiatori nell’area della stazione ferroviaria, una delle zone prese di mira dagli abusivi.A confermare le accuse formulate dal pubblico ministero Elena Guarino, è stato solo un automobilista che ha affermato di essere stato minacciato da un parcheggiatore che gli aveva intimato di non posteggiare l’auto in quell’area destinata al parcheggio per i disabili sostenendo che lì comandava lui. L’alterco fu così violento che l’automobilista chiamò i carabinieri richiedendo il loro intervento. La deposizione resa dal teste davanti al collegio difensivo rappresentato dagli avvocati Cennamo, De Feo, Pepe e Sassano, è stata l’unica che ha confermato le accuse.. I fatti, oggetto del procedimento, si riferiscono al periodo compreso tra il 2016 e il 2017 quando gli inquirenti, attraverso una fitta attività investigativa fatta di appostamenti, riuscirono a filmare i fenomeni estorsivi messi in piedi dagli abusivi.