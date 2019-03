Pneumatici tagliati all'ambulanza della Cri: «È un'intimidazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 11:57

Nelle prime ore della mattinata hanno tagliato le gomme dell'ambulanza della Croce Rossa. Il gesto vile ha procurato disagi e rallentamenti al servizio di trasporto infermi. È l'ennesimo episodio di danneggiamento che si registra nella sede della sezione cavese di via XXIV Maggio. Gli operatori non hanno dubbi: «Non è una bravata. Non tiriamo in ballo gli studenti o il ragazzino di turno. Si tratta di un'azione mirata, tesa a danneggiarci». I carabinieri diretti dal tenente Vincenzo Pessolano, hanno avviato le indagini, sequestrando le immagini delle telecamere. Secondo le prime indiscrezioni, dai filmati è stato possibile ricostruire un primo identikit.