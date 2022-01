Pochi vaccini ai bambini e negli ospedali sospese tutte le cure non urgenti

Si moltiplicano le giornate dedicate alla vaccinazione dei bambini, ma in provincia solo un quinto dei piccoli salernitani compresi nella fascia d'età 5-11 è prenotato in piattaforma. Diventa quanto mai necessario, dunque, una accelerata alle inoculazioni, anche in relazione alla riapertura delle scuole. Sono 2mila 381, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi. La recrudescenza dei contagi spinge la Regione a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati