San Pietro al Tanagro, poggia una foto su una tomba e la trafigge con un coltello: giallo sul rito esoterico

"Accoltella" una foto, con su immortalata una coppia. Lo fa su una tomba nel cimitero di San Pietro al Tanagro. Caccia alla donna, sconosciuta, che alcune settimane fa, ha messo in atto questo strano, forse esoterico, rito nel camposanto del piccolo comune valdianese.

Da quanto si è appreso e da alcune testimonianze, la donna, una giovane, è entrata nel cimitero in pieno giorno (era in atto un rito funebre) e ha portato su una tomba con una croce in legno (sotto cui però non c'è sepolto nessuno), una bottiglia di whisky, una torta di cioccolato e poi ha poggiato una fotografia con i volti rivolti sul terreno e con un coltello la ha trafitto. Poi è andata via.

Del caso si è interessata la polizia municipale di San Pietro al Tanagro e i carabinieri della stazione di Polla. I volti sulla foto non sono collegabili a nessun residente della zona e si sta cercando di comprendere l'identità della donna e ovviamente i motivi del gesto.