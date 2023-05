Capaccio Paestum, agguato in strada: ferita una donna polacca di 46 anni

Agguato a colpi di pistola a Capaccio Paestum, in località Ponte Barizzo. Due persone con il volto coperto da casco, a bordo di una moto di grossa cilindrata, hanno esploso colpi di pistola contro una vettura in sosta, ferendo a un braccio una 46enne polacca residente in zona. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Salerno, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri.