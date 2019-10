Martedì 8 Ottobre 2019, 20:20

«L'eventuale rimodulazione degli orari di Trenitalia, e la conseguente soppressione di alcune corse che collegano Salerno a Roma e viceversa in orari cruciali della giornata, rappresenterebbe un grave problema per i pendolari della nostra Provincia che quotidianamente raggiungono per lavoro la Capitale».Lo afferma in una nota il deputato Dem Piero De Luca, pronto a farsi portavoce delle istanze dei numerosi cittadini salernitani che hanno sollecitato negli ultimi giorni la sua attenzione sulla questione:«Sembra che nei nuovi orari di Trenitalia in vigore dal prossimo mese di dicembre siano state soppresse due corse, in particolare, quella delle 5:20 da Salerno e quella delle 17:28 da Roma. Si tratta di due treni utilizzati in prevalenza da pendolari, che sarebbero inevitabilmente penalizzati nel caso fossero realmente soppresse le suddette corse. Sottoporrò ufficialmente la problematica ai vertici aziendali di Trenitalia e vigilerò personalmente sulla questione -conclude De Luca - affinchè si risolva il disguido e possa essere garantito il servizio anche con la rimodulazione del nuovo orario che andrà in vigore nei prossimi mesi».