Polemiche sull'aeroporto di Salerno: «Sospesi i lavori sulla pista, perché?»

«La Gesac ha sospeso i lavori per l'ampliamento della pista, verso il lato mare, dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, per le »sorprese« emerse a seguito delle attività di carotaggio. A questo punto, la società e la stessa Regione devono dirci cosa hanno trovato in quei terreni». Così il segretario della Confederazione CNAL, Salvatore Ronghi.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Pollica, il sindaco Pisani premiato all'Italian food news award... L'INCIDENTE Tamponamento nella galleria sull'A2, soccorsa in tempo una... LA SCOPERTA Salerno, trovati sessanta chili di cocaina in un container nel porto:...

«Gesac - aggiunge Ronghi - ha sospeso i lavori di scavo nello scalo di Salerno ma non ha spiegato il perché». «Considerato cha i vertici della società aeroportuale di Capodichino rifiutano il confronto con la CNAL - aggiunge Ronghi -, perché è un sindacato che non si piega ai »voleri« aziendali e che tutela i lavoratori, soprattutto i più deboli, non riusciamo a capire i motivi del blocco dei lavori a Salerno . Per questo chiediamo alla Regione, divenuta 'silentè» sul tema ,di fare chiarezza e di dissipare eventuali dubbi sul ritrovamento di un'eventuale discarica abusiva o di ordigni bellici , il che farebbe sorgere eventuali ulteriori preoccupazioni«.