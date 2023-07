Policastro: premi, musica e danza nel ricordo di Dorotea

Mauro Marcenaro per il premio residenza ed il giornalista Lorenzo Peluso per quello fotografico sono stati i vincitori del nono Contest fotografico - dal tema «La strada che porta a te, perdersi e ritrovarsi in un ricordo» - dedicato a Maria Dorotea Di Sia, la giovane originaria di Policastro deceduta in un incidente stradale in Puglia il 13 maggio del 2014. Marcenaro si è aggiudicato un breve soggiorno per due persone nei primi giorni di agosto, per vivere e conoscere la memoria di Casa Stella ed il blu del Cilento, mentre Peluso ha ricevuto uno scatto della fotografa documentarista Silvia Amodio.

Il tutto all’interno del Dorothy Dream, evento di cultura, spettacolo, evasione e ricordi ma anche di dibattito sulla sicurezza stradale, organizzato dalla famiglia e dagli amici della Di Sia. Ad aprire Valentina Pepe e le «farfalle della regina rossa», dirette dalla maestra Ilaria Di Mauro. Quindi è il convegno «La bellezza del creato, il valore della vita» a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni Giuseppe Coccorullo, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro Corrado Limongi, don Giuseppe Marotta, parroco di Bosco, don Simone Lacorte, parroco di San Giovanni a Piro, don Agnello Forte, parroco di Scario, e Maria Rosaria Vitiello, giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale «Per le strade della vita». Poi la performance musicale del maestro percussionista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Andrea Santarsiere. Dopo la liberazione dei palloncini biodegradabili in aria per salutare Dorotea e dopo la premiazione dei vincitori del Contest da parte del direttore artistico, lo scultore e ricercatore artistico Carmine Sabbatella, chiusura con un salto musicale indietro nel tempo agli anni ’80 e ’90 grazie al duo composto da Emanuele Montesano e Joseph Bruno.