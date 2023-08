Rimpasto difficile a Eboli. Ora interviene Federico Conte, l’ex parlamentare di Articolo Uno, cugino del primo cittadino, Mario. Le parentele sono spesso ingombranti ma nel caso dei Conte potrebbero essere salvifiche. In queste ore c’è un’accelerazione sulla questione rimpasto, che tiene banco da mesi. Il gruppo Eboli Domani non intende aspettare oltre. Le pressioni dei mesi scorsi pare abbiano sortito l’effetto desiderato. Per conoscere i nomi della nuova giunta ci vorranno pochissimi giorni.

APPROFONDIMENTI Eboli, estate sicura: multe e sequestri perché alla guida con il telefonino Coppia di sposi di Palomonte rinuncia alle bomboniere e dona un defibrillatore alla Croce Rossa Eboli: ragazzina di 15 anni introvabile: ricerche dei carabinieri

L’attuale vicesindaco, Consalvo, non molla la presa in favore di Sgritta. Più che un vero e proprio interesse per la fascia, ha lasciato intendere che la sua posizione è tale perché sono venuti meno quei legami di rispetto e lealtà che in politica sono fondamentali. Fuori dovrebbero andare anche Curcio, assessore al bilancio e al Piano di zona; Damiana Masiello, con le deleghe sport e politiche sociali, che potrebbero andare ad una donna segnalata da Eboli Domani (probabilmente Katia Cennamo) e Alessia Palma, assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Per Palma non si tratterebbe di un’uscita definitiva dall’amministrazione: infatti, subentrando Lucilla Polito con le deleghe cultura e pubblica istruzione, attualmente nelle mani del sindaco, Palma tornerebbe tra gli scranni di Città del Sele come consigliere.

Ed è proprio per analizzare la situazione di Città del Sele, rimasta con due soli consiglieri, che è stato richiesto dal sindaco l’intervento di Federico Conte. Ieri sera, infatti, il sindaco ha convocato il gruppo nato in supporto dell’ex deputato e l’ex deputato stesso per arrivare ad una sorta di divorzio consensuale. Una strada impervia, soprattutto se si considerano le posizioni assunte anche da Curcio, uno dei pochissimi ad aver centrato due obiettivi: la costituzione dell’azienda speciale consortile e il bilancio.

Curcio ha apertamente manifestato disappunto nei confronti del sindaco che non si è mai speso per lui, nonostante fosse stato messo sulla graticola più volte in questi mesi.