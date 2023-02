Politiche coesione, Voto (Ifel) fa tappa all'Università di Salerno

Nell’ambito del programma UnisaOrienta 2023, continuano gli appuntamenti di orientamento in ingresso per gli studenti e le studentesse delle scuole del territorio.

Il format di UnisaOrienta New Visions prevede infatti l’accoglienza in Ateneo degli allievi delle classi quinte degli Istituti scolastici superiori da parte del Centro di Orientamento e Tutorato (CAOT Unisa), in collaborazione con i 17 Dipartimenti Unisa.

A seguire le future matricole avranno la possibilità di partecipare ad una vera lezione universitaria interattiva, in compagnia di un ospite-testimonial del mondo delle istituzioni o delle aziende di livello nazionale. L’incontro è dedicato, di volta in volta, all’approfondimento di una delle tematiche di studio di particolare interesse per gli Istituti partecipanti. UnisaOrienta New Visions intende anche dare la possibilità alle scuole di vivere l’esperienza di un frammento di vita universitaria, scoprendo ed esplorando gli spazi e le strutture dei Campus Unisa.

L’incontro curato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (Dises) è stato un’opportunità per conoscere da vicino l’Offerta formativa del Dipartimento. L’appuntamento ha visto la partecipazione, in qualità di testimonial,di Annapaola Voto, direttore dell’Istituto di Finanza e degli Enti Locali, che ha dialogato con la giovane platea circa l’importanza delle Politiche di Coesione per lo sviluppo locale e sostenibile. Il confronto è stata un’occasione per la diffusione di informazioni sul lavoro della Fondazione e, più in generale, delle istituzioni regionali, nella promozione di uno sviluppo equilibrato e inclusivo delle economie locali. Le future matricole dell’Università di Salerno hanno potuto così capire - attraverso vari esempi pratici - quali siano i possibili percorsi di studio, le opportunità e le prospettive professionali per i futuri laureati in discipline economiche.