In occasione del 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, ha deposto una corona dinanzi alla lapide ai caduti della polizia per ricordare le donne e gli uomini in uniforme che hanno sacrificato la propria vita a servizio delle istituzioni e dei cittadini. Presente alla cerimonia solo il prefetto Francesco Russo nel rispetto dei decreti anti Covid 19. Nessuna festa, come afferma il questore Ficarra, «quest'anno non riusciamo proprio a chiamarla festa per il momento difficile che tutta Italia e il mondo intero sta vivendo per l'emergenza sanitaria del coronavirus».



Più che un momento di festa, quindi, un nomento di riflessione sul lavoro svolto dalla polizia salernitana con un decremento di tutti i reati a fronte dell'aumento dei controlli effettuati. Un esempio la diminuzione dei furti in generale dell'11% e dei furti in abitazione dell'8% ma, come ha riferito il questore, «non ci accontentiamo di questa diminuzione, noi lavoriamo per abbatterli del tutto». Ed un ringraziamento il questore lo rivolge a tutti i suoi poliziotti «per il lavoro che in questi giorni stanno svolgendo in tutta la provincia, un periodo in cui anche loro mettono a repentaglio la loro vita per salvarne delle altre».