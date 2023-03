Salerno, minaccia con un coltello i clienti di un supermercato: arrestato

Momenti di paura in via Settimio Mobilio, a Salerno, dove un 48enne napoletano, in possesso di un coltello, dava fastidio ai passanti e a persone che uscivano da un supermercato della zona. È stato immediatamente allertato il numero di emergenza e sul posto è giunta una pattuglia della sezione Volanti: i poliziotti hanno notato l'uomo e, una volta perquisito, hanno rivenuto il coltello che era in suo possesso. Il 48enne aveva cercato di nasconderselo addosso per evitare il ritrovamento da parte degli agenti. Portato in Questura, dopo l'identificazione, l'uomo è stato sottoposto alle formalità di rito ed arrestato ed ora è a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Per fortuna in via Settimio Mobilio solo tanta paura, ma nessuna delle persone minacciate è stata ferita e non si è ancora compreso se l'uomo, nel brandire il coltello alla vista dei passanti, chiedeva soldi o altro. L'immediato intervento della polizia ha comunque scongiurato il peggio, anche perché il 48enne appariva alquanto alterato all’arrivo delle forze dell’ordine.