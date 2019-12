Almeno cinque colpi di pistola sono stati sparati dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta nel corso di un'operazione anti-rapina che ha portato all'arresto del 38enne Salvatore Di Sarno, avvenuto a Pontecagnano. Al termine del blitz sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile calibro 12, una pistola, cartucce di vari calibri, un coltello, passamontagna e guanti in lattice.

LEGGI ANCHE Napoli, cerca di rubare un'auto scoperto cerca di accoltellare il proprietario

Di Sarno era con un complice in una Fiat Punto «sospetta», in quanto vista più volte sui luoghi di furti e rapine nel Casertano. L'auto è stata pedinata fin quando, a Pontecagnano, gli agenti non hanno intimato l'alt; a quel punto uno degli occupanti della Fiat ha puntato una pistola contro i poliziotti, che hanno sparato quattro colpi, tre verso le ruote ed uno in aria, quindi sono scesi per impedire alla Punto di ripartire, ma i malviventi hanno proseguito la marcia rischando di investire gli agenti. Ne è nato in breve inseguimento, conclusosi quando la Punto si è fermata e gli occupanti sono fuggiti a piedi; un poliziotto ha esploso un altro colpo in aria mentre inseguiva Di Sarno, che si è fermato facendosi ammanettare. Il complice è fuggito.

Ultimo aggiornamento: 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA