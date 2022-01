Polizia, primo dirigente trovato morto nella sua auto: l'ipotesi del suicidio

Sgomento e incredulità nella polizia di Stato per la morte del primo dirigente Luigi Amato, già vicequestore per tre anni alla guida del commissariato di Nocera Inferiore. Il suo corpo è stato trovato questa mattina a San Mango Piemonte, all'interno dell'automobile, nei pressi di una struttura sportiva. Il poliziotto si sarebbe tolto la vita con una pistola, ma ogni ipotesi è al momento al vaglio della Squadra Mobile, che indaga sull'accaduto.

In passato Amato era stato in servizio presso la Digos, la sezione Volanti e l’Anticrimine della Questura di Salerno. Tante le operazioni per le quali viene ricordato, sia nel capoluogo che nell'Agro nocerino Sarnese. Da qualche tempo, aveva ottenuto un nuovo e prestigioso incarico, alla Dia di Roma.

Addolorato il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, una volta venuto a conoscenza della tragica notizia: «Restiamo addolorati e increduli per la ferale notizia della tragica scomparsa di Amato, già dirigente del nostro commissariato, persona di elevate qualità professionali ed umane, che abbiamo avuto l'onore di conoscere e la fortuna di avere al comando della polizia di Stato nel nostro territorio. Guida ferma, intelligente e seria nelle attività investigative e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato per le istituzioni civiche e per le nostre popolazioni riferimento di assoluto valore morale. Baluardo contro il crimine e l'illegalità. Alla sua famiglia, ai suoi colleghi della polizia di Stato del commissariato di Nocera Inferiore, al neo dirigente del commissariato di Nocera e al questore di Salerno esprimiamo il nostro più commosso cordoglio».