Assolto perché il fatto non sussiste. Una sentenza «importante» quella dei giudici della Corte d’Appello di Salerno (presidente Donatella Mancini a latere Sergio De Luca e Mariella Ianniciello)che riformano la pena di primo grado (due anni e due mesi con divieto di dimora a Salerno e Potenza) nei confronti di un commissario di polizia accusato di sequestro di persona, minacce aggravate, atti persecutori e lesioni personali nei confronti di una viceprefetto. La sentenza arriva dopo quasi cinque anni dalla denuncia mossa dalla donna la quale, secondo i giudici, si sarebbe «inventata tutto», dall’essere stalkizzata all’essere stata minacciata con la pistola d’ordinanza.



Le accuse sarebbero state mosse a seguito di una relazione adulterina tra i due che si erano conosciuti per lavoro quando lei era in servizio a Potenza. Una relazione che era diventata di pubblico dominio e che, secondo la ricostruzione avvenuta in aula, avrebbe messo a rischio non soltanto i rapporti familiari della donna - che risiede a Salerno e che accusò l'uomo di averla tormentata anche sotto casa - ma anche la carriera che, nel frattempo, percorreva la sua strada su un binario diverso portandola a ricoprire un incarico importante in prefettura a Matera. Di qui la necessità, da parte del viceprefetto di procedere contro il poliziotto. Ma quelle stesse accuse si sarebbero poi rivoltate contro di lei nel corso del processo di Appello quando la vittima, incalzata dalle domande dei giudici e dei difensori del poliziotto, non è riuscita a negare le risultanze testimoniali e le evidenze documentali, arrivando così finalmente più volte a dichiarare di essere stata costretta a fare tali "dichiarazioni confidenziali" non veritiere per evitare di mettere a repentaglio carriera e famiglia. E così l'altro giorno la sentenza in Appello. I due si erano conosciuti al telefono per una emergenza legata al trasferimento di una persona da Napoli a Potenza con modalità particolari. Poi si erano incontrati in sede istituzionale per alcuni documenti e, dopo l'incontro, avevano iniziato a messaggiarsi e sentirsi al telefono.