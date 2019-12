© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allarga a macchia d'oliovendute da un falso agente assicurativo a Battipaglia . I carabinieri hanno appurato checome è emerso all’inizio delle indagini. Sono state sequestrate centinaia di polizze ottenute con la comunicazione di dati falsi. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno rinvenuto anche polizze RC Auto completamente contraffatte. Centinaia di persone si sono recate dai carabinieri per segnalare di aver scoperto che le polizze acquistate non sono valide ed molti altri automobilisti si sono rivolti alle compagnie assicurative per chiedere spiegazioni.L’indagine è scattata più di un mese fa e a lanciare l’input ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, ordini del maggiore Vitantonio Sisto, sono stati i magistrati della Procura della Repubblica di Milano dopo che i funzionari di una nota compagnia assicurativa, che ha sede in Lombardia, hanno individuato le prime polizze sospette. I dubbi dei dirigenti della compagnia assicurativa erano più che fondati e sono riusciti anche a scoprire che le polizze erano state contratte a Battipaglia ma con dati falsi. I carabinieri nelle scorse settimane hanno messo a segno un vero e proprio blitz in un bar di Battipaglia dove c’era la base operativa del falso assicuratore che nel locale riceveva i clienti.Le polizze fasulle e quindi prive di validità venivano acquistate a prezzi stracciati del 50,40% in meno rispetto al valore di mercato. I carabinieri hanno sequestrato oltre le polizze fasulle anche un computer ed altre apparecchiature. La maggior parte delle polizze sono state acquistate dal falso assicuratore e poi rivendute ai clienti comunicando alle compagnie assicurative dati mendaci. Anziani che non possiedono veicoli all’improvviso si sono ritrovati proprietari di auto. L’escamotage veniva utilizzato dal falso assicuratore che riusciva ad ottenere contratti assicurativi a basso costo ma privi di ogni validità.