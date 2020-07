Ultimo aggiornamento: 16:46

Un pozzo artificiale all'interno del campo sportivo di Polla per rifornire l'elicottero della Regione Campania per spegnere l'incendio. Da due giorni i roghi stanno distruggendo alcune montagne a Polla: questa didove operano i vigili del fuoco, una squadra della comunità montana, la protezione civile Gopi con il caposquadra Angelo Caso, e l'altra nella zona delladove ieri è arrivato un Canaider e oggi un elicottero della Regione.Il gran caldo e il vento hanno alimentato l'incendio e per ovviare ai problemi di rifornimento di acqua il Comune ha messo a disposizione un piscinta da 32mila litri di acqua per favorire il rifornimento dell'elicottero.