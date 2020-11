Il Comune di Polla cerca un direttore per il Museo civico delle antiche vestiture. Serve una figura importante affinché il museo - rispondendo alle leggi regionali - resti tale. L'amministrazione guidata da Massimo Loviso cerca quindi una persona titolata e per questo la selezione avviene proprio per titoli.

I candidati infatti devono essere laureati ma in possesso di laurea specialistica o magistrale, esperienza almeno quinquennale nel campo della gestione museale (museo regionale o ministeriale); esperienza almeno quinquennale nel campo del settore organizzazione, gestione e rendicontazione nel settore eventi, attività e mostre artistico-culturali (museo regionale o ministeriale). Insomma una serie di importanti requisiti per un lavoro che poi dovrà avere anche un compenso adeguato. Che al Comune di Polla è pari a zero. "Non è previsto alcun trattamento economico per la nomina di Direttore del Museo Civico Insteia Polla”, si legge infatti nell'avviso pubblico.

