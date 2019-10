Si è spento a 92 anni l'attore napoletano Carlo Croccolo. Ha iniziato la carriera nel 1950, interpretando alla radio la commedia "Don Ciccillo si gode il sole", in teatro...

Questa mattina Melissa La Rocca, una studentessa di 16 anni, è morta in una scuola di Salerno: fatale un improvviso malore mentre era alla lavagna. Un dramma assurdo davanti ai compagni...

Una giocata di 2 euro, una vittoria record da 209 milioni, due mesi per riscuoterla. Alla fine, è successo. Sisal SpA, concessionaria del SuperEnalotto, ha reso noto oggi...

È in rianimazione al Cotugno, in cura per una grave sepsi generalizzata e meningite, una bimba di due anni di Boscotrecase. Dopo tre giorni di febbre la piccola è stata prima ricoverata...