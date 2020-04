LEGGI ANCHE

Ignoti questa notte sono entrati all’interno della sede de “I ragazzi del Ponte”, associazione pollese, per rubare un computer e diverse attrezzature e mettere in soqquadro il tutto. La sede si trova nel. I malviventi hanno rotto una finestra e sono entrati nella struttura.Il presidente Federico Curcio si dice rammaricato per quanto avvenuto ma allo stesso “non ci abbattiamo per questo furto. Se è stato fatto da qualcuno che in questo particolare momento storico ne aveva bisogno diciamo che poteva chiederci una mano e noi l’avremmo fatto, senza necessità di rubare e danneggiare la nostra sede. Poteva e può ancora scriverci in privato, vogliamo essere al fianco dei nostri concittadini”.