Martedì 30 Ottobre 2018, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLA - Due cuccioli di cane salvati dai vigili del fuoco a Polla. Rischiavano di annegare. Le abbondanti piogge hanno accresciuto il Tanagro e due cuccioli sono rimasti bloccati su uno degli isolotti di sterpaglie presenti a Polla. Sentiti i guaiti sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. I pompieri con i capisquadra Eugenio Siena e Bruno Siena sono arrivati in pochi minuti.Da Salerno è arrivata una squadra del gruppo speleologo fluviale. In pochi minuti con l'uso del gommone hanno raggiunto i due cuccioli e li hanno salvati. Sin dall'inizio sul posto il consigliere comunale Vito Branco, tra l'altro veterinario, e una pattuglia della polizia locale. I due cagnolini bagnati e impauriti ma in buona salute sono stati consegnati al canile Oasi Felix.